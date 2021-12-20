День святого Николая 19 декабря: что нужно сделать и запреты

19 декабря, в Украине православные традиционно отмечают важный церковый праздник - День святого Николая.

Узнайте, что обязательно нужно сделать в этот день.

Помощь нуждающимся

Предки следовали примеру святого Николая и в этот день помогали близким, а также раздавали милостыню. Самое главное правило - не афишировать свои добрые поступки. Вот только занимать или брать деньги в долг не нужно.



Дарить подарки

Следуя традициям предков, детям в ночь на святого Николая под подушки кладут сладкие угощения. А вот традиционным подарком считаются пряники, украшенные глазурью.

Общение с близкими

В этот день принято не ссориться и уделять время родным людям. Предки на День святого Николая накрывали стол и приглашали гостей. Верующие православные посещают церковь и молятся о благосостоянии.

Как и в любой другой православный праздник, в этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться. "Подробности" расскажут, что нельзя делать 19 декабря.





Что нельзя делать в День святого Николая





В этот большой праздник ни в коем случае не стоит ругаться и вступать в любые конфликты – следует быть в хорошем настроении и поблагодарить святого Николая за все доброе в жизни.





Также нельзя отказывать в милосердии - помощь нуждающимся является доброй традицией этого дня.

Кроме того, категорически запрещено ругать детей, заниматься работой по дому и рукоделием.

Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься.