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Украина
19 декабря 21, 14:40
День святого Николая 19 декабря: что нужно сделать и запреты
День Святого Николая
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19 декабря, в Украине православные традиционно отмечают важный церковый праздник - День святого Николая

19 декабря, в Украине православные традиционно отмечают важный церковый праздник - День святого Николая.

Узнайте, что обязательно нужно сделать в этот день.

Помощь нуждающимся

Предки следовали примеру святого Николая и в этот день помогали близким, а также раздавали милостыню. Самое главное правило - не афишировать свои добрые поступки. Вот только занимать или брать деньги в долг не нужно.

Дарить подарки

Следуя традициям предков, детям в ночь на святого Николая под подушки кладут сладкие угощения. А вот традиционным подарком считаются пряники, украшенные глазурью.

Общение с близкими

В этот день принято не ссориться и уделять время родным людям. Предки на День святого Николая накрывали стол и приглашали гостей. Верующие православные посещают церковь и молятся о благосостоянии.

Как и в любой другой православный праздник, в этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться. "Подробности" расскажут, что нельзя делать 19 декабря.

Что нельзя делать в День святого Николая

В этот большой праздник ни в коем случае не стоит ругаться и вступать в любые конфликты – следует быть в хорошем настроении и поблагодарить святого Николая за все доброе в жизни.

Также нельзя отказывать в милосердии - помощь нуждающимся является доброй традицией этого дня. 
Кроме того, категорически запрещено ругать детей, заниматься работой по дому и рукоделием. 
Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься.
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