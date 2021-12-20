День святого Николая 19 декабря: что нужно сделать и запреты

19 декабря, в Украине православные традиционно отмечают важный церковый праздник - День святого Николая.
Узнайте, что обязательно нужно сделать в этот день.
Помощь нуждающимся
Предки следовали примеру святого Николая и в этот день помогали близким, а также раздавали милостыню. Самое главное правило - не афишировать свои добрые поступки. Вот только занимать или брать деньги в долг не нужно.
Дарить подарки
Следуя традициям предков, детям в ночь на святого Николая под подушки кладут сладкие угощения. А вот традиционным подарком считаются пряники, украшенные глазурью.
Общение с близкими
В этот день принято не ссориться и уделять время родным людям. Предки на День святого Николая накрывали стол и приглашали гостей. Верующие православные посещают церковь и молятся о благосостоянии.