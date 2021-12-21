Госизмена Порошенко. В чем суть подозрений

В Украине новый скандал с предъявлением подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Дело касается поставок угля с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что рассматривается правоохранителями, как финансирование терроризма.

К чему приведет это дело?

Суть дела





Государственное бюро расследований дало официальное уведомление о подозрении: пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" . За это грозит Порошенко лишение свободы сроком до 15 лет.





В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично, оно было вручено по почте, отмечают в ГБР.





Правоохранители пытались вручить Порошенко подозрение на прошлой неделе возле здания Рады, но политик сел в авто под прикрытием своих охранников и уехал.





Реакция Порошенко





Адвокат Порошенко Илья Новиков подтвердил получение подозрения. Защита дело против Порошенко называет сфабрикованным.





"Сегодня утром в кабинете генерального прокурора Украины обнаружено тело. Профессиональное самоубийство совершил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Соболезнования коллегам, друзьям и родным можно направлять по адресу: Киев, Резницкая 13/15. Подробности самоубийства таковы. Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", - заявил Новиков.





Руководитель центрального штаба партии Европейская солидарность Александр Турчинов заявил, что новое подозрение против 5-го президента Петра Порошенко





сфабриковано, и что политик будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Порошенко находится за границей, где у него запланированы встречи со Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами.





Не только Порошенко





Первым по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру. В Офисе Генпрокурора заявляют, что преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации.





По этому же делу подозрение вручено народному депутату из ОПЗЖ Виктору Медведчуку и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.