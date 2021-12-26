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Новости
Украина
25 декабря 21, 21:12
В ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца года
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В украинской делегации не видят ни действий со стороны России, ни ее заинтересованности в обмене.

Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень малы. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире Украина 24 в субботу, 25 декабря.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года - ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

По его словам, есть небольшой шанс, что Россия может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации. Этого от Москвы требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании (ТКГ- ред.) они (российская сторона - ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - подытожил Гармаш.

Напомним, что в 2021 году освободили 37 пленных украинцев. Летом Украина также провела успешные эвакуации людей из Афганистана после захвата власти в стране "Талибаном".

Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты удерживают 300 пленных. Среди пленных - 40 военных. При этом заложники почти не получают гуманитарную помощь.
Korrespondent
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