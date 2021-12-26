В ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца года

Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень малы. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире Украина 24 в субботу, 25 декабря.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года - ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

По его словам, есть небольшой шанс, что Россия может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации. Этого от Москвы требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании (ТКГ- ред.) они (российская сторона - ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - подытожил Гармаш.

Напомним, что в 2021 году освободили 37 пленных украинцев. Летом Украина также провела успешные эвакуации людей из Афганистана после захвата власти в стране "Талибаном".

Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты удерживают 300 пленных. Среди пленных - 40 военных. При этом заложники почти не получают гуманитарную помощь.