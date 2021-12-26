Данилов рассказал о стягивании войск РФ к границе

Президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину, однако риска неминуемого вторжения пока нет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью APF в субботу, 25 декабря.

"Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится...Наши граждане будут защищать нашу страну", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение сопротивления, в случае нападения России.

"Мы будем защищать нашу страну. И точка", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО также призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и применить санкции против РФ.

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?",- пояснил Данилов.

Он также напомнил, что "вопрос номер один" - это обеспечение Украины оборонительным оружием, и предостерег западных партнеров от принятия решений по Украине с Россией.

"Каков бы ни был результат этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что великие люди решили за нас", - резюмировал Данилов.

Напомним, спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия продолжает наращивать свои силы в аннексированном Крыму.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал единственный способ заставить РФ пойти на деэскалацию. "Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя", подчеркнул Кулеба.