В Киеве создают штаб теробороны: набирают резервистов

В Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориально обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Об этом на совещании 27 декабря сказал замглавы КГГА Андрей Крищенко, пишет Официальный портал Киева.
По словам чиновника, систему теробороны Киева должны развернуть в ближайшее время, будет создан ее штаб, на январь запланированы командно-штабные учения. Сейчас продолжается набор резервистов, отметили в КГГА.
Во время совещания мэр Киева Виталий Кличко сказал, что от безопасности в столице зависит стабильная ситуация в стране. По его словам, обсуждается координация работы городских служб в условиях угрозы.
Кличко добавил, что в столице насчитывается 500 объектов критической инфраструктуры. При чрезвычайной ситуации они будут находится под охраной разных ведомств – Нацполиции, военных и штаба теробороны.Напомним, летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.