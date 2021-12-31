КМУ принял важное решение относительно военного положения

Кабинет министров утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.





Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.





Согласно документу, запрет или ограничение на выбор места пребывания или места проживания лиц вводится военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и заключается в запрете декларирования (регистрации) места пребывания или проживания лиц на территории, на которой действует военное положение, снятия с объявленного (зарегистрированного) места пребывания или места проживания лиц на территории, на которой действует военное положение.





В то же время ограничения не действуют в отношении снятия с объявленного (зарегистрированного) места пребывания или места проживания лиц в случае одновременного декларирования (регистрации) места пребывания или места проживания лиц на территории, на которой военное положение не введено.





Военное командование вместе с военными администрациями (в случае их создания) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров АР Крым, органов местного самоуправления принимает решение о введении запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц. Это решение немедленно доводится до сведения населения через СМИ.





В решении указываются обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях, и неблагоприятные факторы военного характера, которые создают угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности, пути противодействия таким факторам.





В решении указываются:





- Обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц;

- Сроки введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц;

- Перечень лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания или места проживания;

- Населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение на выбор места пребывания или места проживания лиц;

- Другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.





Напомним, в декабре секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне того, что Россия стянула войска к границе Украины, высказался о возможности введения военного положения в украинском государстве.





По его словам, в Украине в случае необходимости могут ввести военное положение, однако сейчас ее нет.



