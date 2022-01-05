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Новости
Украина
4 января 22, 18:59
Главы МИД Украины и Британии обсудили агрессию РФ
Дмитрий Кулеба
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Глава МИД Британии заверила в поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время телефонного разговора обсудили российскую агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС.

Глава МИД Британии заверила в поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии и подчеркнула преданность принципу "никаких решений об Украине без Украины". Также она рассказала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по новым санкциям против РФ.

Кроме того, министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Ранее глава МИД Британии предупредила РФ о последствиях нападения на Украину.

 

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