В ГМС рассказали, сколько за год приняли беженцев

В миграционные органы в 2021 году с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось 766 человек. Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью РБК-Украина.

По ее словам, с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратились 546 граждан Афганистана, 104 гражданина Беларуси, 78 граждан Российской Федерации, 38 граждан Сирии. В течение года в соответствии с решениями ГМС беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, признаны 106 граждан Афганистана, 24 граждан Беларуси, 68 граждан России, 58 граждан Сирии.

"Мы предоставляем защиту иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются", - отметила Науменко.

Ранее сообщалось, что в Украине за год одобрили только 70 прошений о статусе беженца.