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Новости
Украина
4 января 22, 23:19
Ермак провел переговоры с нормандскими советниками
Ермак
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Политические советники лидеров Германии и Франции провели телефонный разговор с украинским коллегой перед поездкой в Москву.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом Ермак написал вечером во вторник, 4 января в Twitter.

Телефонные консультации состоялись перед визитом политических советников лидеров Германии и Франции в Москву.

Ермак сообщил, что собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Как известно, визит Плетнера и Бонна в Москву состоится 6 января.

Ранее сообщалось, что на этой неделе политические советники лидеров Германии и Франции встретятся с представителем России, а потом - с представителем Украины. 

А в конце декабря стало известно, что Германия и Россия согласовали встречу по Украине. Конфликт обсудят представители канцлера Шольца и президента Путина Йенс Плётнер и Дмитрий Козак.
Korrespondent
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