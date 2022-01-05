Ермак провел переговоры с нормандскими советниками

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом Ермак написал вечером во вторник, 4 января в Twitter.

Телефонные консультации состоялись перед визитом политических советников лидеров Германии и Франции в Москву.

Ермак сообщил, что собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Как известно, визит Плетнера и Бонна в Москву состоится 6 января.

Ранее сообщалось, что на этой неделе политические советники лидеров Германии и Франции встретятся с представителем России, а потом - с представителем Украины.

А в конце декабря стало известно, что Германия и Россия согласовали встречу по Украине. Конфликт обсудят представители канцлера Шольца и президента Путина Йенс Плётнер и Дмитрий Козак.