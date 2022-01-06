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Новости
Украина
5 января 22, 18:19
Боррель о Донбассе: Конфликт находится на грани
Боррель
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Любая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену, предупредил дипломат.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в среду, 5 января, посетил линию соприкосновения на Донбассе, сделав заявление о наращивании Россией войск у границ Украины.

"Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы", - сказал он.

Боррель отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве складывалось впечатление, что они выстраивают линии коммуникации, но сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния - это уже не вопрос 2021-2022 гг. Безопасность в Европе и безопасность в Украине, потому что Украина - это часть Европы, - это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев", - сказал Боррель СМИ в Луганской области в среду.

По его словам, он находится в Украине прежде всего, чтобы еще раз подчеркнуть полную поддержку ЕС независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также чтобы вместе работать над деэскалацией конфликта. Главной целью является снижение напряжения вокруг Украины.

"Наша главная цель - снижение напряжения. Это должно происходить как в ходе переговоров, так и путем твердых заявлений, относительно поддержки Украины... Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - добавил он.

Он подчеркнул, что в ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации Минских соглашений.

Кроме того, Боррель заявил, что нет безопасности в Европе без безопасности Украины.

"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Ясно, что любые дискуссии о европейской безопасности, должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими странами-единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", - сказал дипломат.

Отметим, что это первый визит главы дипломатии ЕС на Донбасс после начала войны.
Korrespondent
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