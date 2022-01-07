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Украина
6 января 22, 23:30
Имущество Порошенко арестовали – ОГП
Порошенко
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Цель ареста имущества пятого президента Петра Порошенко — обеспечение возможной конфискации этого имущества в случае признания судом вины Порошенко

Цель ареста имущества пятого президента Петра Порошенко — обеспечение возможной конфискации этого имущества в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Об этом сказал представитель Офиса генпрокурора во время брифинга.

Он напомнил, что санкции ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч.1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК предусматривают дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества или без нее.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу (УПК), арест допускается с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания", – сказал чиновник.

Он уточнил, что к арестовано "ценное движимое и недвижимое имущество в виде квартир, дома, также корпоративные права на различные субъекты хозяйственной деятельности".

Конкретные объекты представитель ОГП отказался назвать, сославшись на то, что УПК не позволяет ему этого делать.

По его словам, арест на имущество Порошенко наложен на время досудебного расследования.

20 декабря 2021-го Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов. 

По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина. 

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией". 24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали.  

Сегодня Печерский суд Киева арестовал все имущество  Порошенко.  
liga.net
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