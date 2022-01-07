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Новости
Украина
7 января 22, 11:07
В Украине боле семи тысяч новых случаев COVID
коронавирус
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В стране третий день подряд растет число новых случаев заражения коронавирусом. За день скончалось 192 человека.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Минздрав.

"За сутки 06 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 866 человек; 
летальных исходов - 192; 
выздоровело - 5 595 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 696 468 человек; 
выздоровело - 3 506 509 человек; 
летальных случаев - 97 088; 
проведено ПЦР-тестов - 16 933 070. 

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.

Напомним, накануне сообщалось, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заболел COVID-19.
Korrespondent
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