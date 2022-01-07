В Украине боле семи тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Минздрав.

"За сутки 06 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

летальных исходов - 192;

выздоровело - 5 595 человек. За все время пандемии в Украине: заболело - 3 696 468 человек; заболело - 3 696 468 человек;

выздоровело - 3 506 509 человек;

летальных случаев - 97 088;

проведено ПЦР-тестов - 16 933 070.





Количество заболеваний в регионах в сутки:



