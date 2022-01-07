В Украине обновили карантинные зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны в стране – все области остаются в "желтом" уровне эпиднебезопасности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, по состоянию на 6 января во всех регионах Украины установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
В частности, уровень заболеваемости в стране по состоянию на 5 января составляет 155 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
А вот в Киеве уровень заболеваемости составляет 383 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.
Далее самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 244 на 100 тыс. населения, а также в Черкасской – 219 на 100 тыс. населения.
А вот самый низкий уровень заболеваемости (показатель 65 на 100 тыс. населения) зафиксирован в Днепропетровской (64) и Херсонской областях (61).
Как сообщалось, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.
Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.