В Украине обновили карантинные зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны в стране – все области остаются в "желтом" уровне эпиднебезопасности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на 6 января во всех регионах Украины установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

В частности, уровень заболеваемости в стране по состоянию на 5 января составляет 155 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

А вот в Киеве уровень заболеваемости составляет 383 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.

Далее самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 244 на 100 тыс. населения, а также в Черкасской – 219 на 100 тыс. населения.



А вот самый низкий уровень заболеваемости (показатель 65 на 100 тыс. населения) зафиксирован в Днепропетровской (64) и Херсонской областях (61).

Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.