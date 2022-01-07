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Новости
Украина
7 января 22, 11:12
Синоптики назвали дату резкого похолодания
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14 января на Украину резко обрушатся морозы, которых еще не было этой зимой

14 января на Украину резко обрушатся морозы, которых еще не было этой зимой. Синоптики обещают до -18 градусов в светлое время суток.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического радара VentuSky.

В Карпатах ожидаются самые сильные на территории страны морозы – до -18 градусов, в Ривненской и Житомирской областях -14… -15 градусов.

В центральной части Украины термометры покажут - 9… -12, в центре и на востоке температура составит -7… -9 градусов, при этом в Крыму и Запорожской области сохранится тепло – от 0 до -5 градусов.

Стоит отметить, что речь идет не о ночных температурах – такие морозы ожидаются в светлое время суток. Ртутные столбики впервые опустятся так низко с начала нынешней зимы.

Морозы резко атакуют Украину и так же решительно ее покинут – уже 15 января снова будут небольшие минуса, на западе немного сильнее, чем в других регионах – до -7 градусов.

Отметим, 8-9 января в Украину придет незначительное похолодание с морозами.
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