На Донбассе пять нарушений: ранен боец ВСУ

Сепаратисты на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим "тишины" - украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 8 января.

Четыре раза сепаратисты вели обстрелы, в том числе с применением запрещенного вооружения. Обстрелы велись в направлении поселков Пески, Богдановка и Крымское. Противник применял 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, враг запустил беспилотник через линию разграничения в районе Станицы Луганская.

Ранен один военный. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в леченое учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, заставив противника прекратить нарушение режима "тишины".

Напомним, что на Рождество в зоне ООС зафиксировали три обстрела. Противник вел обстрелы из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, также применялись запрещенные Минском минометы калибра 120 мм.

Днем ранее сепаратисты на Донбассе дважды обстреливали ВСУ. В зоне проведения ООС сутки прошли без потерь. Военные ответным огнем заставили противника прекратить обстрелы.