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Украина
11 января 22, 13:37
В Украине резкий прирост случаев COVID
карантин
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За сутки от коронавируса скончались 219 украинцев, в больницы попали 915. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.

В Украине за прошлые сутки выявили 5 429 новых случаев коронавирусной болезни, что значительно больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 1,9 тысячи больных. Новую статистику во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Зафиксированы 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168)", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировали 915 человек;
- летальных случаев - 219; 
- выздоровели - 7 761 человек; 
- протестировали методом ПЦР - 29 112 человека, методом ИФА - 4745, экспресс-тестами - 31 334.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 3 709 871 человек;
выздоровели - 3 522 547 человек;
летальных случаев - 97 544.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1192;
Винницкая область – 203;
Волынская область – 98;
Днепропетровская область – 150;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 40;
Закарпатская область – 157;
Запорожская область – 179;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 49;
Луганская область – 151;
Львовская область – 195;
Николаевская область – 114;
Одесская область – 266;
Полтавская область – 440;
Ровенская область – 145;
Сумская область – 162;
Тернопольская область – 104;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 75;
Хмельницкая область – 209;
Черкасская область – 192;
Черновицкая область – 158;
Черниговская область – 135.

Накануне сообщалось, что в Одессе выявлен штамм Омикрон. Заболевшим оказался украинец, который работает за рубежом и вместе с семьей прибыл в Одессу.
Korrespondent
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