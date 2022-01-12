В Украине резкий прирост случаев COVID

В Украине за прошлые сутки выявили 5 429 новых случаев коронавирусной болезни, что значительно больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 1,9 тысячи больных. Новую статистику во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Зафиксированы 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168)", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

- летальных случаев - 219;

- выздоровели - 7 761 человек;

- протестировали методом ПЦР - 29 112 человека, методом ИФА - 4745, экспресс-тестами - 31 334. За все время пандемии в Украине: заболел - 3 709 871 человек; заболел - 3 709 871 человек;

выздоровели - 3 522 547 человек;

летальных случаев - 97 544.





Количество заболеваний в регионах в сутки:



