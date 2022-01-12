В Украине резкий прирост случаев COVID

В Украине за прошлые сутки выявили 5 429 новых случаев коронавирусной болезни, что значительно больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 1,9 тысячи больных. Новую статистику во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Зафиксированы 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168)", – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:- госпитализировали 915 человек;
- летальных случаев - 219;
- выздоровели - 7 761 человек;
- протестировали методом ПЦР - 29 112 человека, методом ИФА - 4745, экспресс-тестами - 31 334.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 3 709 871 человек;
выздоровели - 3 522 547 человек;
летальных случаев - 97 544.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1192;
Винницкая область – 203;
Волынская область – 98;
Днепропетровская область – 150;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 40;
Закарпатская область – 157;
Запорожская область – 179;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 49;
Луганская область – 151;
Львовская область – 195;
Николаевская область – 114;
Одесская область – 266;
Полтавская область – 440;
Ровенская область – 145;
Сумская область – 162;
Тернопольская область – 104;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 75;
Хмельницкая область – 209;
Черкасская область – 192;
Черновицкая область – 158;
Черниговская область – 135.
Накануне сообщалось, что в Одессе выявлен штамм Омикрон. Заболевшим оказался украинец, который работает за рубежом и вместе с семьей прибыл в Одессу.