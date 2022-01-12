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Новости
Украина
11 января 22, 13:38
На Донбассе за сутки погибли двое военных
донбасс
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Бойцы подорвались на заминированной местности. С начала текущих суток нарушений "тишины" не зафиксировано.

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Двое военных погибли, выполняя задание на заминированной местности. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

С начала суток нарушений режима прекращения не зафиксировано.

Напомним, за сутки 9 января сепаратисты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один военный получил боевую травму.
Korrespondent
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