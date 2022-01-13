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Новости
Украина
12 января 22, 19:21
В Украине поменяли смешанные схемы COVID-вакцинации
вакцина
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Интервал между вводами доз вакцины от коронавируса для всех смешанных схем составляет 28 дней.

В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook в среду, 12 января.

В частности, теперь действуют такие смешанные схемы вакцинации:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna; первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna; первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем – 28 дней. Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Отметим, что в октябре 2021 года Минздрав предлагал украинцам две схемы комбинирования COVID-вакцин.

Также сообщалось, что в качестве бустерной прививки украинцам предлагают вакцины Pfizer или Moderna, независимо от того, каким препаратом ранее был привит человек.
Korrespondent
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