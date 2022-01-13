В Украине поменяли смешанные схемы COVID-вакцинации

В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook в среду, 12 января.

В частности, теперь действуют такие смешанные схемы вакцинации:

При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем – 28 дней. Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Отметим, что в октябре 2021 года Минздрав предлагал украинцам две схемы комбинирования COVID-вакцин.





Также сообщалось, что в качестве бустерной прививки украинцам предлагают вакцины Pfizer или Moderna, независимо от того, каким препаратом ранее был привит человек.