Постпред Украины о заседании ОБСЕ

Постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что сегодняшнее заседание ОБСЕ было еще одной маленькой дипломатической победой Украины, передает корреспондент Радио Свобода.
По словам Цымбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы. Прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе", подчеркнул дипломат.
"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязывание российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности или планов безопасности", – сказал Цымбалюк.Сегодня в Вене прошел третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы в адрес США и НАТО.