В Украине три дня более 10 тысяч COVID-случаев

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января.
Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.
Также за минувшие сутки:госпитализировано – 1 682 человека;
За все время пандемии в Украине:заболело – 3 748 079 человек;
Отметим, в Минздраве ожидают, что к концу января в Украине начнется волна штамма Омикрон, которая продержится пару месяцев.