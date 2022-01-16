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Новости
Украина
15 января 22, 19:15
В Украине три дня более 10 тысяч COVID-случаев
ковид
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Суточный прирост коронавируса в Украине растет три дня подряд и держится на уровне выше 10 тысяч.

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января.

Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека; 
летальных исходов – 127; 
выздоровели – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек; 
выздоровели – 3 551 283 человека; 
летальных исходов – 98 195; 
проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.                       

Отметим, в Минздраве ожидают, что к концу января в Украине начнется волна штамма Омикрон, которая продержится пару месяцев.

Korrespondent
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