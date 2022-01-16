В Украине три дня более 10 тысяч COVID-случаев

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января.

Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.

Также за минувшие сутки:

летальных исходов – 127;

выздоровели – 6 172 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 3 748 079 человек; заболело – 3 748 079 человек;

выздоровели – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;