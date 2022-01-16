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Новости
Украина
15 января 22, 22:15
Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом
Епифаний
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В прошлом году Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прошел полный курс вакцинации.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"15 января 2022 года днем ​​Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

В течение следующей недели он не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

В ПЦУ обратись к духовенству и верующим с просьбой возносить молитвы о скором выздоровлении Предстоятеля Православной Церкви Украины.

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что три раза вакцинировались против COVID-19.
Korrespondent
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