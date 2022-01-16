Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).





"15 января 2022 года днем ​​Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году Предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.





Сообщается, что в связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.





В течение следующей недели он не будет совершать богослужения и принимать посетителей.





В ПЦУ обратись к духовенству и верующим с просьбой возносить молитвы о скором выздоровлении Предстоятеля Православной Церкви Украины.





Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что три раза вакцинировались против COVID-19.