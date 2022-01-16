Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.03
USD
28.00
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 января 22, 22:17
В Украину прибудет глава МИД Канады
Мелани Жоли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мелани Жоли планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе совершит визит в Украину, в связи с повышенной угрозой вторжения российских войск.  Об этом сообщает телеканал СВС.

Шестидневная поездка министра призвана подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мелани Жоли планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

"Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать", - заявила Мелани Джоли.

Сообщается, что Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Мелани Жоли не исключила возможности отправки Канадой оружия в Украину.
Korrespondent
Ещё по теме:
Трюдо обновил состав Кабмина Канады
Трюдо обновил состав Кабмина Канады
Ученые выяснили, что коронавирус проникает в клетки мозга
Реакция Кремля:Неприемлемы намерения увидеть Украину в НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом
noimageВ Украине три дня более 10 тысяч COVID-случаев
noimageПорошенко подтвердил свое возвращение в Украину
Лента новостей