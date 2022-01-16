В Украину прибудет глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе совершит визит в Украину, в связи с повышенной угрозой вторжения российских войск. Об этом сообщает телеканал СВС.





Шестидневная поездка министра призвана подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.





Мелани Жоли планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.





"Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать", - заявила Мелани Джоли.





Сообщается, что Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев.





Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Мелани Жоли не исключила возможности отправки Канадой оружия в Украину.