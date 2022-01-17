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Украина
16 января 22, 20:18
На Донбассе ранен боец ВСУ
ООС
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Противник обстрелял позиции украинских военных возле Катериновки из автоматических и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Сепаратисты с начала суток один раз нарушили режим тишины на Донбассе - ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 16 января.

Сепаратисты открывали огонь по позициям украинских военных в районе Катериновки из автоматических и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Ранение получил украинский военный. После оказания первой помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, не применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Напомним, что накануне сутки на Донбассе прошли без обстрелов. ВСУ продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России, отметили в штабе.

Также в СЦКК заявили, что сепаратисты разместили 275 единиц техники. Выявленные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения, считают наблюдатели.
Korrespondent
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