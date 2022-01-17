Порошенко уверен, что его не арестуют по прибытии в Украину

Пятый президент Петр Порошенко уверен, что после его возвращения в Украину, он не будет арестован по "угольному делу". Об этом заявил Порошенко на брифинге в Польше.
Политик подтвердил, что по прибытии в Украину намерен прийти в суд.
"Арестуют ли меня – говорю вам, что нет. Не потому, что я такой самоуверенный, но я не вижу оснований для этого. Если Зеленский пойдет на это, он навредит сам себе", – заявил он.
Порошенко прибудет в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00.Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Суд арестовал все его имущество. Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского. Он намерен вернуться из-за границы в Украину 17 января.