Порошенко уверен, что его не арестуют по прибытии в Украину

Пятый президент Петр Порошенко уверен, что после его возвращения в Украину, он не будет арестован по "угольному делу". Об этом заявил Порошенко на брифинге в Польше.

Политик подтвердил, что по прибытии в Украину намерен прийти в суд.

"Арестуют ли меня – говорю вам, что нет. Не потому, что я такой самоуверенный, но я не вижу оснований для этого. Если Зеленский пойдет на это, он навредит сам себе", – заявил он.

Порошенко прибудет в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00.





12 января в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения".





14 января в Госбюро расследований заявили, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос, однако он их проигнорировал. Заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко назначено на 17 января на 11:00.