Зеленского просят заблокировать телеканал НАШ

Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о введении санкций против телеканала НАШ, "распространяющего российскую пропаганду", набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

6 января 2022-го года Стерненко разместил на сайте президента петицию, в которой заявил, что в эфире телеканала НАШ бывший нардеп Евгений Мураев, которого автор называет "реальным владельцем канала", неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской", и говорил, что Украине "не следует защищаться от вооруженной агрессии".

Также автор петиции заявил, что в эфире канала экс-нардеп Елена Бондаренко назвала ВСУ "преступниками, убивающими своих граждан", а персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил Родиона Мельника, "который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины".

Стерненко напомнил, что Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о санкциях против телеканалов 112, Zik, Newsone, Ukrlive и Перший незалежний. Также под санкции попали сайты sharij.net, Страна.ua и другие. При этом, подчеркнул Стерненко, СНБО не рассматривал вопрос о санкциях против канала НАШ, хотя он, как заявляет Стерненко, ведет "антиукраинскую и антигосударственную деятельность".

Стерненко просит Зеленского "безотлагательно инициировать" на заседании СНБО вопрос о санкциях против канала с последующим прекращением его вещания.

СПРАВКА.





Когда подписи собраны, она в течение трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.





В феврале 2021-го глава Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила, что регулятор пытается через суд лишить телеканал Наш лицензии из-за несоответствия контента лицензии.





В конце апреля из-за нарушений телеканалу Наш не переоформили спутниковую лицензию. 28 апреля Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ Евгения Мураева на 200 000 грн за эфир с террористом и опрос о президенте РФ Владимире Путине.





30 июня Мураев заявил, что передает НАШ коллективу телеканала. В августе Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратилась в суд с требованием аннулировать лицензию каналу НАШ из-за эфира с лидером запрещенной в Украине "Коммунистической партии Украины" Петром Симоненко.





10 сентября Окружной админсуд Киева открыл два дела об аннулировании лицензий каналов НАШ и Макси ТВ по инициативе Нацрады.