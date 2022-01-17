Военный учет женщин: в 2022 году: переходный период

Украинкам не нужно срочно обращаться в территориальные центры комплектования для постановки на военный учет. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в понедельник, 17 января.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала Маляр.

Она добавила, что в 2022 году штрафов за несвоевременное оформление на учет не будет, пока этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений. Сейчас идет работа над вопросом упрощения всех процедур постановки на учет - как мужчин, так и женщин, в том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

Напомним, что ранее женщин обязали встать на воинский учет. Изменения коснутся женщин, работающих в 35 сферах, среди которых самые разнообразные профессии.