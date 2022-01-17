Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 января 22, 15:27
Военный учет женщин: в 2022 году: переходный период
Военный учет женщин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Женщинам советуют не торопиться с оформлением, так как сейчас работают над упрощением порядка постановки на учет.

Украинкам не нужно срочно обращаться в территориальные центры комплектования для постановки на военный учет. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в понедельник, 17 января.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала Маляр.

Она добавила, что в 2022 году штрафов за несвоевременное оформление на учет не будет, пока этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений. Сейчас идет работа над вопросом упрощения всех процедур постановки на учет - как мужчин, так и женщин, в том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

Напомним, что ранее женщин обязали встать на воинский учет. Изменения коснутся женщин, работающих в 35 сферах, среди которых самые разнообразные профессии.
Korrespondent
Ещё по теме:
Топ-10 цитат от России после встречи с США
Шмыгаль назвал приоритеты Кабмина на 2022 год
В ЕС перечислили принципы безопасности на фоне агрессии РФ
18 сценариев действий США в случае вторжения РФ в Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд избирает меру пресечения Порошенко. Видео
noimageУдарные волны от извержения вулкана в Тонга дошли до Украины
noimageВ Украину прибыла делегация сенаторов США
noimageЗеленского просят заблокировать телеканал НАШ
noimageПорошенко уверен, что его не арестуют по прибытии в Украину
Лента новостей