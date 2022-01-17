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Новости
Украина
17 января 22, 15:31
В Украину прибыла делегация сенаторов США
делегация сенаторов США
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В состав делегации входят представители как демократов, так республиканцев. Они намерены встретиться с президентом Зеленским и рядом украинских министров.

В Киев в понедельник, 17 января, прибыла делегация Конгресса США чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Делегация планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Сенаторы также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.

После встречи с президентом Украины сенаторы проведут брифинг для СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в Киеве встретился с делегацией, отметил, что ее визит в Украину способствует сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Уикером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, содействует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – написал Кулеба в Twitter.

Кулеба также опубликовал фото со встречи с делегацией.







Ранее сообщалось, что сегодня, 17 января, в Украину также прибудут министры иностранных дел Канады Мелани Жоли и Германии Анналена Бербок. 

Напомним, Мелани Жоли в ходе своего визита планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

В то же время Анналена Бербок из Киева отправится в Москву. Ее поездка в столицу России намечена на 18 января.


 
Korrespondent
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