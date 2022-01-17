Ударные волны от извержения вулкана в Тонга дошли до Украины

Украинские ученые зафиксировали ударные волны от мощного извержение вулкана в Королевстве Тонга, расположенного на юге Тихого океана. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Специалисты утверждают, что ударные волны от извержения обогнули нашу планету дважды.

"Подтверждением этого являются многочисленные измерения цифровых барометров во многих странах. Чувствительные датчики засекли скачок плотности воздуха (следовательно, и атмосферного давления), что хорошо заметно на барограммах", - говорится в сообщении.

Отмечается, "скачки" атмосферного давления зафиксировали на частных метеостанциях в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке. Амплитуда кратковременных колебаний составляла 1,2-1,8 миллиметра ртутного столба.

Также украинские полярники в Антарктиде зафиксировали последствия извержение вулкана. Оно вызвало землетрясение магнитудой 5-5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"15 января в 17 часов UTC на станции Академик Вернадский, расположенной в более чем 7800 км от места извержения, наши ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом!"- говорится в сообщении.

Отмечается, что до станции дошла волна высотой 60 сантиметров, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом.

Напомним, 15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, которое вызвало цунами и отключение электричество почти по всей стране Тонга.

Ранее сообщалось, что на Фиджи тропический циклон Cody вызвал сильные ветры и затяжные проливные дожди что привело к масштабным наводнениям.