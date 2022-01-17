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Новости
Украина
17 января 22, 15:50
Суд избирает меру пресечения Порошенко. Видео
Порошенко
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Порошенко вернулся в Украину, выступил на акции в аэропорту Жуляны и поехал в Печерский суд.

Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня вернулся в Украину. Трансляцию из-под суда ведет Радио Свобода, корреспондент которого попытается попасть и в зал.

Судебное заседание должно начаться в 11:00. Прокуратура будет настаивать на аресте пятого президента. Сам Порошенко вчера заявил, что не верит в арест.

Сегодня утром в аэропорту Жулян Порошенко 15 минут не отдавали паспорт, в это время следователи Госбюро расследований пытались вручить ему повестку в суд, хоть он сам ранее и обещал явиться добровольно.

После задержки на границе пятый президент выступил перед своими сторонниками у терминала аэропорта. Он в частности заявил, что ждет их всех возле суда. 

ГБР же перед судом провело брифинг по делу о поставках угля с временно оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах, по которому и подозревают Порошенко.

Порошенко приехал под суд и выступил с крыльца перед большим количеством своих сторонников. После этого он с адвокатами зашел в зал заседания.

 В 11:44. Суд начался.

В 12:05. В суде объявлен перерыв. Адвокаты Порошенко попросили два-три часа на изучение документов от стороны обвинения.



В 14:07. Порошенко снова выступил перед сторонниками и вернулся в зал суда. Заседание вот-вот возобновится. Шум акции прорывается в зал суда.


Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина. 

Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.  

Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
liga.net
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