Суд избирает меру пресечения Порошенко. Видео

Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня вернулся в Украину. Трансляцию из-под суда ведет Радио Свобода, корреспондент которого попытается попасть и в зал.

Судебное заседание должно начаться в 11:00. Прокуратура будет настаивать на аресте пятого президента. Сам Порошенко вчера заявил, что не верит в арест.

Сегодня утром в аэропорту Жулян Порошенко 15 минут не отдавали паспорт, в это время следователи Госбюро расследований пытались вручить ему повестку в суд, хоть он сам ранее и обещал явиться добровольно.

После задержки на границе пятый президент выступил перед своими сторонниками у терминала аэропорта. Он в частности заявил, что ждет их всех возле суда.

ГБР же перед судом провело брифинг по делу о поставках угля с временно оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах, по которому и подозревают Порошенко.

Порошенко приехал под суд и выступил с крыльца перед большим количеством своих сторонников. После этого он с адвокатами зашел в зал заседания.

В 11:44. Суд начался.





В 12:05. В суде объявлен перерыв. Адвокаты Порошенко попросили два-три часа на изучение документов от стороны обвинения.













В 14:07. Порошенко снова выступил перед сторонниками и вернулся в зал суда. Заседание вот-вот возобновится. Шум акции прорывается в зал суда.







