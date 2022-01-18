Арестович заявил об уходе из ТКГ

Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны, а также спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает 4 канал со ссылкой на самого Арестовича в понедельник, 17 января.

Он подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".

По словам Арестовича, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Как известно, 28 октября 2020 года военный обозреватель Алексей Арестович был назначен советником и спикером украинской делегации в ТКГ. А 1 декабря 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником.