Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 января 22, 23:10
Арестович заявил об уходе из ТКГ
Арестович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Алексей Арестович покинул сразу две должности – в ТКГ и Офисе президента – по собственному желанию.

Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны, а также спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает 4 канал со ссылкой на самого Арестовича в понедельник, 17 января.

Он подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".

По словам Арестовича, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Как известно, 28 октября 2020 года военный обозреватель Алексей Арестович был назначен советником и спикером украинской делегации в ТКГ. А 1 декабря 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником.
Korrespondent
Ещё по теме:
Как двадцать лет назад Путин обвел всех вокруг пальца
Рада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова
Зеленский уволил пять послов
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд избирает меру пресечения Порошенко. Видео
noimageУдарные волны от извержения вулкана в Тонга дошли до Украины
noimageВ Украину прибыла делегация сенаторов США
noimageВоенный учет женщин: в 2022 году: переходный период
noimageЗеленского просят заблокировать телеканал НАШ
Лента новостей