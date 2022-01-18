Крещение: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник

Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православные христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

История праздника

Праздник Крещения относится к числу двунадесятых в православной церкви (двенадцати важнейших праздников после Пасхи, посвященых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы).

Согласно евангельскому повествованию, 30-летний Иисус Христос пришел креститься к Иоанну Предтече, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре. Во время крещения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а также был слышен голос с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".

После крещения Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Традиции Крещенского сочельника

18 января православные христиане отмечает Крещенский сочельник.

В этот день в храмах проходит большая служба, посвященная Крещению Господню и Богоявлению. Литургия начинается великой вечерней, которая совершается всего несколько раз в год.

В сочельник после литургии в храмах проходит великое освящение воды. Крещенскую воду весь год употребляют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры.

Вечер накануне Крещения называют "голодный", "голодная кутья", "второй сочельник", так как весь день до этого следует поститься. С первой звездой семья собирается за столом, на котором должны быть только постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, блины, кутя и узвар.

Приметы в Крещенский сочельник

- Если утром идет снег – уродится хороший хлеб.

- Если на небе виден полный месяц – весной будет большой разлив.

- Если ночь ясная и звезды светят ярко – будет богатый урожай хлеба и гороха.

- Если идет снег, то он сулит хороший урожай гречки и большой сбор меда.

- Если в Крещенский сочельник разлаялись собаки – в лесах будет водиться много дичи.

19 января наступает Крещение Господне. В этот день в храмах, а также на водоемах освящают воду.









Фото: ЕРА Освящение воды

По традиции, на Крещение окропляют святой водой дом, двор и домашних животных. Считается, что это принесет семье удачу и благополучие.

Также многие верующие совершают омовение в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Ритуал символизирует очищение от грехов и защищает от болезней.

Так как в это время года большинство рек и озер бывают скованны льдом, для купания прорубают полыньи в виде креста. В память о реке, в которой крестился Спаситель, их называют иорданью.

В народе верили, что в Крещенскую ночь вода обретает целительные и чудодейственные свойства. Ее хранили весь год и использовали во время болезней или для борьбы с нечистой силой. Девушки старались умыться крещенской водой, чтобы сохранить красоту.

Что нельзя делать на Крещение

- Перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь.

- Нельзя стирать, убирать, шить и вязать.

- В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов.

- Строго запрещено ругаться и думать о плохом.

- Нельзя набирать воду со скверными мыслями, иначе она потеряет целебные свойства.



