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18 января 22, 10:54
Крещение: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник
Крещение
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Крещение Господне – одно из ключевых событий земной жизни Спасителя. В этот день традиционно освящают воду и символически очищаются от грехов.
Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православные христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
 
История праздника
 
Праздник Крещения относится к числу двунадесятых в православной церкви (двенадцати важнейших праздников после Пасхи, посвященых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы).
 
Согласно евангельскому повествованию, 30-летний Иисус Христос пришел креститься к Иоанну Предтече, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре. Во время крещения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а также был слышен голос с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".
 
После крещения Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.
 
Традиции Крещенского сочельника
 
18 января православные христиане отмечает Крещенский сочельник. 
 
В этот день в храмах проходит большая служба, посвященная Крещению Господню и Богоявлению. Литургия начинается великой вечерней, которая совершается всего несколько раз в год. 
 
В сочельник после литургии в храмах проходит великое освящение воды. Крещенскую воду весь год употребляют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры. 
 
Вечер накануне Крещения называют "голодный", "голодная кутья", "второй сочельник", так как весь день до этого следует поститься. С первой звездой семья собирается за столом, на котором должны быть только постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, блины, кутя и узвар.
 
Приметы в Крещенский сочельник
 
- Если утром идет снег – уродится хороший хлеб. 
- Если на небе виден полный месяц – весной будет большой разлив.
- Если ночь ясная и звезды светят ярко – будет богатый урожай хлеба и гороха.
- Если идет снег, то он сулит хороший урожай гречки и большой сбор меда.
- Если в Крещенский сочельник разлаялись собаки – в лесах будет водиться много дичи.
 
19 января наступает Крещение Господне. В этот день в храмах, а также на водоемах освящают воду. 


Фото: ЕРА  Освящение воды
 
По традиции, на Крещение окропляют святой водой дом, двор и домашних животных. Считается, что это принесет семье удачу и благополучие.
 
Также многие верующие совершают омовение в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Ритуал символизирует очищение от грехов и защищает от болезней. 
 
Так как в это время года большинство рек и озер бывают скованны льдом, для купания прорубают полыньи в виде креста. В память о реке, в которой крестился Спаситель, их называют иорданью.
 
В народе верили, что в Крещенскую ночь вода обретает целительные и чудодейственные свойства. Ее хранили весь год и использовали во время болезней или для борьбы с нечистой силой. Девушки старались умыться крещенской водой, чтобы сохранить красоту.
 
Что нельзя делать на Крещение
 
- Перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь.
- Нельзя стирать, убирать, шить и вязать. 
- В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов.
- Строго запрещено ругаться и думать о плохом.
- Нельзя набирать воду со скверными мыслями, иначе она потеряет целебные свойства.
Korrespondent
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