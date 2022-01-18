Крещенский сочельник: традиции и что нельзя делать 18 января

В понедельник, 18 января, в канун праздника Крещения Господнего отмечается Крещенский сочельник, или Крещенский вечер, Голодная кутья. Церковь почитает в эту дату Навечерие Богоявления.





Традиционно это последний день Святок, колядования и гаданий, а также день строгого поста и первого в году освящения воды. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о традициях, приметах и запретах праздника.





Что такое Крещенский сочельник и Навечерие Богоявления





Крещенский сочельник – вечер перед одним из важнейших христианских праздников – Крещением, или Богоявлением Господним, посвященным событию крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем.





Богоявлением праздник называется потому, что в этот день Господь явил Себя людям в трех Ипостасях: Бог Сын – Иисус, принявший крещение, Святой Дух, сошедший на Него в виде голубя, и Бог Отец – глас из небес, произнесший: "Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение".





Слово "сочельник", как считается, появилось благодаря традиции варить в этот день сочиво – кашу из пшеницы с медом и сухофруктами. А "навечерие" обозначает преддверие церковного торжества.





Что можно делать в Крещенский сочельник





- 18 января верующие соблюдают строгий однодневный пост. Как и в сочельник накануне Рождества, есть не принято до первой звезды, а затем, после богослужения, трапезу начинают с постной кутьи (отсюда название праздника – Голодная кутья, Голодный вечер).





- В Крещенский сочельник, как и в Крещение, в храмах освящают воду. В народе ее называют крещенской, или богоявленской.





- Крещенскую воду хранят в Красном углу, рядом с иконами, весь год. Считается, что она имеет целебные свойства и способна оберегать семью от зла.





- Пьют ее натощак в небольших количествах, как правило, с кусочком просфоры и молитвой. А при болезнях это можно делать в любое время. Детей в таких случаях поят каждый час; крещенскою водою также умывают и кропят постель.





- В канун Крещения издавна собирали снег. Считалось, что он в это время, наделен особыми целительными свойствами и не дает испортиться воде в колодцах в течение года.





- В Крещение завершается период Святок, поэтому 18 января является последним днем колядований и традиционных гуляний. Особенно важно делать добрые дела, помогать нуждающимся. А вот гадать не рекомендуется – церковь считает это грехом.





Что нельзя делать в Крещенский сочельник





- Сквернословить, злиться, ругаться, особенно забирая или принимая святую воду.





- Стирать.





- Выносить из дома что-либо.





- Давать деньги в долг.





- Принимать святую воду женщинам в критические дни.





- Есть мясо, рыбу, яйца, молоко, употреблять алкоголь: 18 января соблюдается строгий пост.





Приметы 18 января





- Метель – к хорошему урожаю.





- Какая погода 18 января – такая и на Масленицу будет.





- Много снега на деревьях – к урожаю меда и ягод.





- Сильный ветер с юга – к грозам летом.



