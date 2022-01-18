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Новости
Украина
18 января 22, 21:20
В Минобороны назвали число ставших на учет женщин
женщины-военные
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Украинок просят пока не торопиться становиться на учет, так как в соответствующие нормы еще будут вноситься изменения.

В Украине на воинский учет после введения соответствующего закона уже стали 435 женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Українським новинам, которое было опубликовано во вторник, 18 января.

При этом Маляр призвала женщин не торопиться, поскольку сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, а также изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. В течение 2022 года еще будет продолжаться переходный период.

Замминистра обороны добавила, что процесс постановки женщин на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины. Подлежащим постановке на учет украинкам нужно будет обратиться в ближайший к месту жительства территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

"Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках", - сообщила Маляр.

По ее словам, при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный.

Напомним, что ранее женщин обязали встать на воинский учет. Изменения коснутся женщин, работающих в 35 сферах, среди которых самые разнообразные профессии.

Читайте также: Военный учет женщин: в 2022 году: переходный период
Korrespondent
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