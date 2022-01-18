Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.28
USD
28.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 января 22, 21:33
Филарет подал иск в ОАСК, требуя отменить ликвидацию УПЦ КП
Филарет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Он просит суд обязать Госслужбу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП.

Бывший Глава распущенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором потребовал отменить ликвидацию УПК КП, сообщает во вторник, 18 января, пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также истец требует признать противоправным бездействие Госслужбы по этнополитике, которая не регистрирует данное постановление.

На данный момент ОАСК решает вопрос открытия административного производства.

Как известно, на объединительном соборе 15 декабря 2018 года было объявлено о самороспуске УПЦ КП и УАПЦ, которые вошли в состав ПЦУ. Также было обнародовано видео, где Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ КП.

Позже Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.

А в июне 2021 года Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации.
Korrespondent
Ещё по теме:
Обнародовано письмо Филарета на имя Кирилла
Как письмо Филарета в Москве использовали для пиара
В здании УПЦ КП в Киеве распылили слезоточивый газ
Филарет о числе "московских" приходов, которые войдут в УПЦ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минобороны назвали число ставших на учет женщин
noimageКрещенский сочельник: традиции и что нельзя делать 18 января
noimageКрещение: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник
noimageАрестович заявил об уходе из ТКГ
Лента новостей