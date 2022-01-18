Филарет подал иск в ОАСК, требуя отменить ликвидацию УПЦ КП

Бывший Глава распущенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором потребовал отменить ликвидацию УПК КП, сообщает во вторник, 18 января, пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также истец требует признать противоправным бездействие Госслужбы по этнополитике, которая не регистрирует данное постановление.

На данный момент ОАСК решает вопрос открытия административного производства.

Как известно, на объединительном соборе 15 декабря 2018 года было объявлено о самороспуске УПЦ КП и УАПЦ, которые вошли в состав ПЦУ. Также было обнародовано видео, где Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ КП.

Позже Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.

А в июне 2021 года Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации.