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Новости
Украина
18 января 22, 23:17
Украинцев предупредили о провокациях на Донбассе на Крещение
Донбасс
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Сепаратисты готовят обстрелы верующих на территории пруда Цегляный в Донецке, чтобы затем обвинить в этом ВСУ.

На Донбассе на Крещение возможна провокация - сепаратисты готовят обстрелы верующих на территории пруда Цегляный в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций во вторник, 18 января.

"Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", - сказано в сообщении.

В частности, сепаратисты могут начать обстрел с вражеского опорного пункта, расположенного на территории шахты имени Челюскинцев в двух километрах от пруда. При этом чтобы замаскировать выстрелы, они готовятся включить главный вентилятор шахты, который давно не функционирует, но 15 января его включали по неизвестным причинам на несколько часов.

"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным минскими договоренностями", - пояснили в Центре стратегических коммуникаций.

Ранее в соцсетях появились видео того, как РФ перевозит военную технику на Запад. Россияне публикуют в соцсетях видео с железнодорожными составами, гружеными танками, БТР, СЗО и боеприпасами.
Korrespondent
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