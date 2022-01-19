РФ эвакуирует своих дипломатов из Украины. Что известно?

Россия готовится к эвакуации своих дипломатов из Украины, сообщила авторитетная американская газета New York Times на фоне непрекращающихся сообщений о подготовке Москвы к вторжению на украинскую территорию. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Россия вывезла почти 50 человек из своих консульств в Киеве и во Львове, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. По его словам, к выезду также готовятся дипломаты еще из двух российских консульств в Украине. Отметим, что у России есть еще консульства в Одессе и Харькове.

Как утверждает источник NYT, 5 января Украину покинули 18 человек, "в основном дети и жены российских дипломатов". После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова. Сколько еще человек планирует вывезти российская сторона, не уточняется.

В администрации США сказали, что знали о готовящейся эвакуации. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей [дипломатов] из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - цитирует газета неназванного представителя США.

Ни в России, ни в Украине эту информацию не подтвердили. "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - прокомментировал МИД РФ публикацию американской газеты.

При этом представитель российского ведомства Мария Захарова рассказала об опасностях, с которыми, по ее словам, дипломаты из России сталкиваются в Украине.

"Угрозы нашим сотрудникам в Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений.

Он подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины на данный момент также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из России. "Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи", - отметил он.

Власти США считают, что президент России Владимир Путин "еще не принял решение о вторжении" в Украину, пишет NYT. Издание отмечает, что эвакуация может свидетельствовать о "готовящейся атаке", хотя "других сигналов об этом не было".

Газета отмечает, что наращивание российских войск на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как прогнозировал Пентагон месяцем ранее.

Однако украинские власти опасаются, что российские войска, перебрасываемые в Беларусь для учений, "останутся там на неопределенный срок, оставив Украину открытой для нападения с севера, востока и юга". "Мы будем полностью окружены равными силами", - заявил NYT высокопоставленный украинский чиновник.

Совместные с Россией военные учения Союзная решимость-2022 белорусский правитель Александр Лукашенко анонсировал в понедельник. Основной этап учений запланирован на 10-20 февраля, до этого, как заявляется, будет отрабатываться передислокация войск.

Повод сделать военные маневры "солидными", по словам Лукашенко, более чем серьезный.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", - сказал он.

В Киеве этот тезис уже прокомментировали. "Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ... являются политической манипуляцией и частью информационной войны", - заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Угроза со стороны соседних стран НАТО, как считает Лукашенко, тоже нарастает. "По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", - заявил он.

Главной целью учений называется обеспечение безопасности Союзного государства и, как заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин 18 января, будут отрабатываться действия "не только в своих границах".

"Планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - приводит пресс-служба Минобороны РФ слова замминистра.

Он также отметил, что Россия и Беларусь рассматривают ситуацию, когда "необходимо будет использовать весь военный потенциал" двух стран.

Для учений в Беларусь Россия перебазирует два дивизиона С-400, 12 истребителей Су-35, а также дивизион ракетных комплексов Панцирь-С, рассказал Фомин.

Однако аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнкин, до августа 2020 года работавший в белорусском МИД, причиной для организации учений с точки зрения Лукашенко называет проведение конституционного референдума, запланированного на конец февраля.

"Присутствие российских войск в Беларуси призвано предостеречь оппонентов власти от попыток организации протестных акций в ходе референдума, демотивировать их и заодно успокоить самого Лукашенко. После силового подавления мирных протестов недовольство властью в Беларуси ушло в подполье, но никуда не исчезло", - цитирует эксперта Коммерсант.

Военных и технику к границам с Украиной российское командование начало перебрасывать еще весной 2021 года. Исследователи Conflict Intelligence Team в марте писали, что российская армия перебрасывает артиллерию и танки, мотострелковые и десантные части.

В граничащей с Украиной Воронежской области РФ весной заметили даже ракетные комплексы Искандер.

Ситуация на границах Украины обострилась осенью прошлого года, когда несколько иностранных СМИ, а затем разведки нескольких стран, сообщили о подготовке Россией вторжения. В Кремле все обвинения неоднократно отрицали и отмечали, что перемещения войск по территории России - это ее внутреннее дело.

В январе 2022 года в CIT рассказали о новых свидетельствах переброски российских военных и техники в западные регионы России. По разным оценкам, Москва сосредоточила на украинских границах от 77 тысяч до 175 тысяч военных.

14 января в США сообщили, что у них есть свидетельства подготовки Россией провокаций в качестве предлога для вторжения в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения в Украину", - сказал Кирби на брифинге, уточнив, что речь идет о "группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом".

Позже в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по данным США, Россия может начать вторжение в Украину в период от нынешних дат до середины февраля.

"Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения", - сказала Псаки.