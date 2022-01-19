В Украине под 13 000 новых заболевших COVID-19

Вчера, 18 января, в Украине выявили 12 815 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8558). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (1575) области, Киеве (1268), Львовской (956), Сумской (860) и Винницкой (767) областях, передает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине умерли 163 больных COVID-19 (днем ранее – 188), выздоровели – 5413 (5761), были госпитализированы – 2401 (1125).

По всей стране сделали 97 644 тестов (79 696). Методом ПЦР – 50 298 (37 678), ИФА – 6290 (5619), экспресс-тестов – 41 056 (36 399).

На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 780 903 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 712 человек, выздоровели – 3 567 336.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1268 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 972);

Винницкая область – 767 (372);

Волынская – 157 (142);

Днепропетровская – 414 (286);

Донецкая – 483 (365);

Житомирская – 258 (58);

Закарпатская – 292 (230);

Запорожская – 201 (188);

Ивано-Франковская – 1575 (640);

Киевская – 491 (345);

Кировоградская – 86 (61);

Луганская – 215 (207);

Львовская – 956 (870);

Николаевская – 222 (148);

Одесская – 534 (350);

Полтавская – 470 (473);

Ровенская – 568 (370);

Сумская – 860 (384);

Тернопольская – 528 (282);

Харьковская – 666 (678);

Херсонская – 305 (58);

Хмельницкая – 625 (239);

Черкасская – 300 (214);

Черновицкая – 513 (475);

Черниговская – 61 (151).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.





Бустерная вакцинация разрешена всем желающим. Ее можно получить через полгода после второй дозы. После вакцины CoronaVac можно получить бустер Pfizer, что расширяет возможности для путешествий.