В Украине под 13 000 новых заболевших COVID-19

Вчера, 18 января, в Украине выявили 12 815 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8558). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (1575) области, Киеве (1268), Львовской (956), Сумской (860) и Винницкой (767) областях, передает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине умерли 163 больных COVID-19 (днем ранее – 188), выздоровели – 5413 (5761), были госпитализированы – 2401 (1125).
По всей стране сделали 97 644 тестов (79 696). Методом ПЦР – 50 298 (37 678), ИФА – 6290 (5619), экспресс-тестов – 41 056 (36 399).
На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 780 903 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 712 человек, выздоровели – 3 567 336.
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1268 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 972);
Винницкая область – 767 (372);
Волынская – 157 (142);
Днепропетровская – 414 (286);
Донецкая – 483 (365);
Житомирская – 258 (58);
Закарпатская – 292 (230);
Запорожская – 201 (188);
Ивано-Франковская – 1575 (640);
Киевская – 491 (345);
Кировоградская – 86 (61);
Луганская – 215 (207);
Львовская – 956 (870);
Николаевская – 222 (148);
Одесская – 534 (350);
Полтавская – 470 (473);
Ровенская – 568 (370);
Сумская – 860 (384);
Тернопольская – 528 (282);
Харьковская – 666 (678);
Херсонская – 305 (58);
Хмельницкая – 625 (239);
Черкасская – 300 (214);
Черновицкая – 513 (475);
Черниговская – 61 (151).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.В Украине начинается новая стремительная волна COVID-19, говорят ученые. Ивано-Франковская область уже "покраснела" по госпитализациям больных COVID-19.