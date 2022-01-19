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Новости
Украина
19 января 22, 10:58
Появилось видео выгрузки британских гранатометов
британский гранатомет
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Из Великобритании в Украину прибыла партия международной технической помощи Вооруженным Силам Украины.
В Украину прибыла партия легких противотанковых средств от Великобритании для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Замминистра обороны Анатолий Петренко отметил, что это укрепит оборонные способности Украины, предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", - сказал Анатолий Петренко.

Замминистра обороны поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.




Выгрузка британских гранатометов Минобороны


Ранее сообщалось, что в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ.


Korrespondent
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