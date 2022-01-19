Появилось видео выгрузки британских гранатометов

В Украину прибыла партия легких противотанковых средств от Великобритании для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.





Замминистра обороны Анатолий Петренко отметил, что это укрепит оборонные способности Украины, предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.





"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", - сказал Анатолий Петренко.





Замминистра обороны поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

















Выгрузка британских гранатометов Минобороны







