Появилось видео выгрузки британских гранатометов

Из Великобритании в Украину прибыла партия международной технической помощи Вооруженным Силам Украины.
В Украину прибыла партия легких противотанковых средств от Великобритании для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Замминистра обороны Анатолий Петренко отметил, что это укрепит оборонные способности Украины, предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.
"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", - сказал Анатолий Петренко.
Замминистра обороны поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Выгрузка британских гранатометов Минобороны
Ранее сообщалось, что в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ.