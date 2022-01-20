Ермак анонсировал встречу нормандских советников

Встреча политических советников нормандских лидеров может состояться до конца января. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 19 января.

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", - сказал Ермак.

Напомним, 6 января в РФ состоялись переговоры нормандских советников, но без участия Украины. В РФ конкретных результатов переговоров пока не видят.