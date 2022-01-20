Суд отпустил Порошенко. Но без паспортов

Суд в Киеве отказал прокуратуре в ходатайстве об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Его отпустили из суда под личные обязательства. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Печерский районный суд Киева 19 января назначил так называемые личные обязательства в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко по "угольному делу".

Тем самым судья Алексей Соколов отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая просила заключить Порошенко под стражу с возможностью освобождения под залог в один миллиард гривен.

Как рассказал адвокат Игорь Головань, Порошенко запрещено до 19 марта покидать пределы Украины. Он должен сдать на хранение паспорт либо другие документы, дающие право на выезд за границу.

Кроме того, политик обязан прибыть в суд, к прокурору и следователю по любому требованию, отлучаться из Киева и Киевской области он может лишь с соответствующего разрешения.

Адвокаты экс-президента будут подавать апелляцию на эту меру пресечения. Не согласны с этим решения и в Государственном бюро расследований.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - заявили в ведомстве.

Сам Порошенко считает, что ограничения на свое передвижение по Украине и за границу приняты, чтобы воспрепятствовать его политической работе.

"Я приглашен минимум на три заграничных визита. Изъятие паспорта и запрет выезда из Киева препятствуют моей политической деятельности", - сказал Порошенко в зале суда и впоследствии повторил этот тезис перед многотысячным митингом своих сторонников у здания суда.

После ухода с поста президента в отношении Порошенко было возбуждено несколько уголовных дел, однако ни одно не закончилось судебным приговором. О последнем уголовном деле сообщили 18 декабря 2021 года.

Следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о допросе по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных "ЛДНР" в 2014-2015 годах. Но Порошенко проигнорировал требования сотрудников бюро и уехал на автомобиле, а затем вылетел за границу.

В партии Европейская солидарность, которую он возглавляет, сообщили тогда, что Порошенко отправился в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Позже ГБР сообщило, что Порошенко заподозрили в государственной измене.

Уголовное дело расследуется "по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен, уточнили тогда в ГБР.

"По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций", - заявили в ГБР, отметив, что это подорвало экономическую безопасность Украины.

Следствие утверждает, что Порошенко, используя свои полномочия, расторг контракт на поставку угля из ЮАР и "по требованию представителей России" способствовал подписанию контрактов на поставку угля из Донбасса.

Формально договор заключили с предприятиями с киевским адресом. Но, настаивает обвинение, наличные деньги за уголь шли главарям сепаратистов и, таким образом, Порошенко участвовал в финансировании террористических организаций.

Адвокаты Порошенко и сам он обвинение категорически отрицают. По их словам, президент лишь дал поручение наладить поставки угля и не вникал в детали.

Кроме того, как говорят у бывшего президента, контракт дал шахтерам работу - и они не присоединились к вооруженным формированиям "ЛДНР". Наконец, во всей этой схеме адвокаты не видят самого факта преступления по инкриминируемой Порошенко статье - он действовал во благо своей страны, а не во вред.

Он также является подозреваемым в уголовном деле о превышении власти при назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Политик также проходит в качестве свидетеля в делах о назначении судей, перемещении картин через границу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка и других.

Государственное бюро расследований Украины заявляло, что в общей сложности открыло 13 дел, в которых фигурирует бывший президент.

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал все имущество и активы Порошенко. Сам экс-президент тогда заявил, что вернется 17 января, чтобы явиться в суд.

В аэропорту Жуляны, куда Порошенко прилетел в понедельник, следователи ГБР на паспортном контроле попытались вручить ему повестку в суд, однако он отказался ее взять, прошел паспортный контроль и выступил на митинге своих сторонников.

"Когда они возбудили дело о государственной измене - это пересечение красных линий. Это вызов всем нам и пяти годам с 2014 по 2019, когда мы с вам строили государство", - сказал он митингующим.

На суд Порошенко прибыл самостоятельно. 17 января около пяти вечера суд удалился на вынесение решения, и в одиннадцатом часу стало известно, что оглашение состоится 19 января. Все это время у суда митинговали несколько тысяч сторонников Порошенко.