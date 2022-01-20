После суда над Порошенко судья ушел в отпуск

Судья Печерского суда Киева Алексей Соколов, который избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, ушел в отпуск на следующий день после вынесения решения. Об этом в четверг, 20 января, сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, в суде журналистам сообщили, что сегодня, 20 января, Соколов находится в отпуске – есть соответствующий приказ. Насчет завтрашнего дня – неизвестно.

Напомним, накануне судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. При этом обвинение требовало ареста с альтернативой внесения миллиарда гривен залога. Позже в ОП отреагировали на решение суда по делу Порошенко.

