Появились подробности визита главы ЦРУ в Киев и Берлин

За неделю до поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин и Киев прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Об этом со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает The Wall Street Journal в четверг, 20 января.

Бернса направил Вашингтон, чтобы тот встретился с ключевыми европейскими союзниками. Отметим, что прежде Бернс был послом США в России.

Глава ЦРУ "проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца и разведывательное сообщество о проблеме России и Украины и возможных сценариях с участием этих стран".

"Он сказал, что Берлин должен перекрыть недавно завершенный газопровод Северный поток-2 до России в случае вторжения в Украину, заявили официальные лица", - пишет WSJ.

Знакомые с обсуждениями американские чиновники говорят, что "США рассматривают закрытие Северного потока-2 как ключевой аспект трансатлантического ответа на российскую агрессию".

"Бернс был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления о том, что Германия заморозит Северный поток-2 в случае российского вторжения, по словам американского чиновника, знакомого с поездкой. По словам американских дипломатов, канцлер и его помощники в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против трубопровода", - добавляет издание.

WSJ отмечает, что если Россия вторгнется в Украину, ЕС, Великобритания, США и другие союзные страны, скорее всего, введут свои санкции, а официальные лица в Вашингтоне заявляют, что ударят по России финансовыми мерами, призванными нанести экономический ущерб ключевым отраслям, таким как энергетика.

В то же время, по информации издания, США и их союзники вряд ли будут настаивать на отключении России от банковской платежной системы SWIFT, базирующейся в Бельгии, после того, как европейцы отказались от этой идеи.

При этом официальные лица США заявляют, что "серьезное вмешательство России в Украину, которое не является вторжением, не приведет к масштабному пакету санкций", а "Вашингтон и европейские партнеры введут менее масштабные меры".

Издание цитирует аналитиков, которые говорят, что Кремль может "скорректировать свою агрессию" в Украине, чтобы предотвратить серьезные санкции.

"Менее откровенное вмешательство в Украине может привести к дебатам в Брюсселе между сторонниками жесткого ответа и странами, которые исторически были ближе к России, о том, нужен ли ответ", - пишет WSJ.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью WSJ, "военное вторжение в его страну не является вероятным курсом и, скорее всего, Россия будет стремиться, по крайней мере в краткосрочной перспективе, активизировать кампанию кибератак, провокаций, дезинформации и экономического давления".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США немедленно ввести санкции против РФ. Владимир Путин не понимает неопределенных угроз, подчеркнул Зеленский и добавил, санкции против СП-2 должны быть введены сейчас.

Также глава Минобороны Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против РФ. Экономические санкции можно ввести до военного вторжения России в Украину. Это "важный шаг", подчеркнул министр.