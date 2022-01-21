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Новости
Украина
21 января 22, 10:40
В Украину прибыл спецназ из Британии – Sky News
оружие
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Вместе с партиями NLAW в Украину прибыли около 30 спецназовцев из Британии, которые обучат ВСУ обращению с этими шведскими ПТУР

Вместе с около 2000 противотанковых управляемых ракет NLAW, которые Британия экстренно и без лишней огласки передала ВСУ за три дня в начале неделе, Лондон отправил в Украину около 30 бойцов Сил спецопераций. Они обучат украинских военных обращению с этими ПТУР шведского производства, сообщил канал Sky News.

"Бойцы полка рейнджеров из недавно сформированной армейской бригады Сил спецопераций вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также перебросили в страну в общей сложности около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.

Как отмечал ранее глава Минобороны страны Бен Уоллес, "небольшое количество персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках Операции "Орбитал", прежде чем вернуться в Британию".


Джордж Эллисон из UK Defense Journal показал в Twitter таймлапс полетов с базы ВВС Британии в Борисполь, начиная с 17 января:

На канале добавили, что самолеты-разведчики Королевских ВВС "также замечены в рамках тихой, но заметной миссиии по наращиванию помощи ВСУ со стороны Британии".

Сегодня The Times сообщила, что правительство Британии может усилить воинский контингент на восточном фланге НАТО из-за агрессивной риторики и действий Кремля.

В середине января 2022 года на переговорах Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. И, как говорят на Западе, начала искать повод для нового вторжения в Украину, которое "может начать в любой момент".

В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину. Тем не менее, 17 января Британия начала поставки Украине противотанковых ракет. 

20 января США одобрили передачу третьими сторонами Украине военного оборудования американского производства. Это сделало возможным передачу ВСУ американских ПЗРК "Стингер" из стран Балтии. 

Вскоре после этого Чехия заявила, что планирует направить в Украину артиллерийские снаряды. 

Сегодня, 21 января, встречаются госсекретарь США Блинкен и глава МИД РФ Лавров. В США говорят, что эта встреча даст понять, какой путь выбрал Кремль: агрессию или дипломатию.
liga.net
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