В Украину прибыл спецназ из Британии – Sky News

Вместе с около 2000 противотанковых управляемых ракет NLAW, которые Британия экстренно и без лишней огласки передала ВСУ за три дня в начале неделе, Лондон отправил в Украину около 30 бойцов Сил спецопераций. Они обучат украинских военных обращению с этими ПТУР шведского производства, сообщил канал Sky News.

"Бойцы полка рейнджеров из недавно сформированной армейской бригады Сил спецопераций вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также перебросили в страну в общей сложности около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.

Как отмечал ранее глава Минобороны страны Бен Уоллес, "небольшое количество персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках Операции "Орбитал", прежде чем вернуться в Британию".



