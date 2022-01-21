Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.07
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 января 22, 10:42
В оранжевой зоне карантина уже восемь областей
ковид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В оранжевую зону карантина входят Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская области.
В оранжевую зону карантина входят Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская области.

В Украине оранжевая зона карантина расширилась до восьми областей. Теперь там находится и Черниговская область. Об этом сообщает Минздрав.

В Ивано-Франковской области три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций).

В Ровенской, Сумской и Черновицкой - критический показатель новых случаев коронавируса.

Во Львовской области - критическая динамика госпитализаций,

В Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях - критический коэффициент выявления новых случаев.

В Украине за минувшие сутки, 20 января, коронавирус обнаружен у 20 156 человек. Умерли 150 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях, в Киеве (1552).

За сутки госпитализировали 2 226 человек, выздоровели - 4 486 человек.

Протестировано методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА – 6577 человек, экспресс-тестами - 45 589 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 819 538 человек; выздоровели - 3 576 268 человек; летальных случаев - 98 993.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко объявил о начале вспышки коронавируса в Украине.

   
Korrespondent
Ещё по теме:
Где украинцам платят самые высокие пенсии?
На Прикарпатье после Дня Знаний отравились дети
Черкасская область приближается к красной зоне карантина
Что происходит в реанимациях. Рассказы врачей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцев предупредили об аномальной погоде весной
noimageВ Украину прибыл спецназ из Британии – Sky News
noimageКиевщину ждет знакомство с уникальными животными
Лента новостей