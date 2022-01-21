В оранжевой зоне карантина уже восемь областей

В оранжевую зону карантина входят Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская области.
В Украине оранжевая зона карантина расширилась до восьми областей. Теперь там находится и Черниговская область. Об этом сообщает Минздрав.
В Ивано-Франковской области три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций).
В Ровенской, Сумской и Черновицкой - критический показатель новых случаев коронавируса.
Во Львовской области - критическая динамика госпитализаций,
В Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях - критический коэффициент выявления новых случаев.
В Украине за минувшие сутки, 20 января, коронавирус обнаружен у 20 156 человек. Умерли 150 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях, в Киеве (1552).
За сутки госпитализировали 2 226 человек, выздоровели - 4 486 человек.
Протестировано методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА – 6577 человек, экспресс-тестами - 45 589 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 819 538 человек; выздоровели - 3 576 268 человек; летальных случаев - 98 993.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко объявил о начале вспышки коронавируса в Украине.