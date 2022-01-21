Украинцев предупредили об аномальной погоде весной

Ожидается температура воздуха до 10 градусов ниже нуля.

Как отмечают метеорологи, в марте сохранится зимняя прохлада, однако ежедневно температура воздуха будет становиться все теплее.

В апреле украинцев порадует ясная, теплая и сухая погода с температурой до 20 градусов выше нуля.

К концу весны могут наблюдаться все показатели настоящего лета: столбики термометров будут достигать +28 градусов.

А вот доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко считает, что сейчас слишком рано давать точные прогнозы на весну и лето. Наиболее достоверные вычисления те, что ближе к определенному календарному периоду. Однако отметила, что погодный ресурс world-weather.ru прогнозировал в марте плюсовую температуру: +5 в начале марта и +11 - в конце.

В отделе прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института предполагают весеннее тепло уже в феврале. А тихоокеанское течение Ла-Нинья, вызвавшее похолодание зимой, весной ослабнет и уступит Эль-Ниньо с аномальным теплом.