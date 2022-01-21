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Новости
Украина
21 января 22, 11:18
Украинцев предупредили об аномальной погоде весной
лед
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Синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года

Ожидается температура воздуха до 10 градусов ниже нуля.

Как отмечают метеорологи, в марте сохранится зимняя прохлада, однако ежедневно температура воздуха будет становиться все теплее.

В апреле украинцев порадует ясная, теплая и сухая погода с температурой до 20 градусов выше нуля.

К концу весны могут наблюдаться все показатели настоящего лета: столбики термометров будут достигать +28 градусов.

А вот доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко считает, что сейчас слишком рано давать точные прогнозы на весну и лето. Наиболее достоверные вычисления те, что ближе к определенному календарному периоду. Однако отметила, что погодный ресурс world-weather.ru прогнозировал в марте плюсовую температуру: +5 в начале марта и +11 - в конце.

В отделе прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института предполагают весеннее тепло уже в феврале. А тихоокеанское течение Ла-Нинья, вызвавшее похолодание зимой, весной ослабнет и уступит Эль-Ниньо с аномальным теплом.
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