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Новости
Украина
23 января 22, 12:14
Еще одна страна хочет вывозить своих дипломатов из Украины
посольство Германии
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План находится на стадии разработки

Федеральное министерство иностранных дел Германии разрабатывает план вывоза своих дипломатов с территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство Bild.

Таким образом, план эвакуации будет реализован в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наращиванием военного присутствия России вблизи украинских границ.

Отмечается, что в случае обострения ситуации из посольства Германии в Киеве, по плану, будут вывезены все сотрудники.

Ранее мы писали, что Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины. Журналист добавил, что такой приказ был отдан официальными лицами Государственного департамента США.

Кроме того, заявления российской стороны о том, что ей нужны гарантии безопасности в связи с интеграцией Украины в НАТО, являются дезинформацией и пропагандой. Поскольку Киев не ищет конфликта с Москвой, Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной.
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