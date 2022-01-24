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Новости
Украина
23 января 22, 23:42
Кулеба об отказе Германии поставлять оружие
Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба разочарован отказом Германии поставлять оружие Украине и попыткам помешать делать это другим.

Министр иностранных дел Дмитрий Дмитрий Кулеба разочарован отказом правительства Германии поставлять оружие Украине и заявил, что украинцы "будут помнить об этом десятилетиями". Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии санкционировать поставку оборонительного вооружения Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если бы Германия не только отказалась поставлять нам оборонительное вооружение, но и помешала бы сделать это другим", – сказал он.

Глава МИД опасается, что если немецкое правительство будет придерживаться этой позиции далее, это может негативно отразиться на отношениях двух стран.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и для меня как министра иностранных дел это очень грустно", – сказал он.

Комментируя отсылки немецких властей к прошлому для объяснения нынешней политики, глава МИД напомнил, что Украина понесла огромные потери во Второй мировой войне, и теперь, когда мы снова страдаем, и нам угрожают, по его мнению, единственная правильная политика – позволить Украине защищаться.

Кулеба подчеркнул, что Украина не находится под эмбарго на поставки оружия, никогда не планировала наступательные боевые действия и не делает этого сейчас.

"Мы нация, которая подвергается нападениям с 2014 года, и мы просто хотим иметь возможность защитить себя и предотвратить крупный конфликт", – добавил он.

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. 

21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине.

22 января глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а Путин может заслуживать "уважения". Украина требует от Берлина публично опровергнуть эти слова.
liga.net
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