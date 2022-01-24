США передали Украине многоцелевые гранатометы – фото

США передали Украине ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Фото процесса подготовки боеприпасов, оружия и другого оборудования, предназначенного для Украины, показал информпортал Минобороны США.

Снимки сделаны 21 января. На них видно, что в рамках поддержки были предоставлены гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SWAM-D.

SMAW-D предназначен для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику.

Боеголовка активируется с помощью переключателя в носовой части, способного различать прочные и слабозащищенные цели: он мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям, и с замедлением при поражении слабозащищенных целей (например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель)













































В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.





Страны Балтии поставят Украине американское оружие, в частности ракеты Stinger и Javelin. О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия.





22 января США доставили в Украину 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов. Эта поставка – первая из нескольких партий военной помощи Украине на $200 млн.





Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.