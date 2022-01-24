Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.02
USD
28.22
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 января 22, 23:48
США передали Украине многоцелевые гранатометы – фото
гранатометы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США передали Украине многоцелевые гранатометы в рамках помощи на фоне агрессии России

США передали Украине ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Фото процесса подготовки боеприпасов, оружия и другого оборудования, предназначенного для Украины, показал информпортал Минобороны США.

Снимки сделаны 21 января. На них видно, что в рамках поддержки были предоставлены гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SWAM-D.

SMAW-D предназначен для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику.  

Боеголовка активируется с помощью переключателя в носовой части, способного различать прочные и слабозащищенные цели: он мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям, и с замедлением при поражении слабозащищенных целей (например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель)











17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. 

В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.  

Страны Балтии поставят Украине американское оружие, в частности ракеты Stinger и Javelin. О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия. 

22 января США доставили в Украину 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов. Эта поставка – первая из нескольких партий военной помощи Украине на $200 млн. 

Также США передадут Украине вертолеты Ми-17. 
liga.net
Ещё по теме:
18 сценариев действий США в случае вторжения РФ в Украину
ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ
В мире за день более 3 млн новых COVID-больных
Появились подробности визита главы ЦРУ в Киев и Берлин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Красная" зона вернулась в Украину: список правил
noimageВ ООС за сутки 10 обстрелов, есть раненый
noimageКоронавирус. В Украине почти 13 000 заболевших за сутки
noimageКулеба об отказе Германии поставлять оружие
noimageЕще одна страна хочет вывозить своих дипломатов из Украины
Лента новостей