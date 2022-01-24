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Новости
Украина
24 января 22, 09:31
Коронавирус. В Украине почти 13 000 заболевших за сутки
коронавирус
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Заболеваемость коронавирусом в Украине остается высокой и в выходные.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 заболевших коронавирусом (днем ранее – 15 144). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (2036), Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Житомирской (798) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Вчера в Украине умерли 67 инфицированных (днем ранее – 86), были госпитализированы – 1836 (2774), выздоровели – 2430 (2030).

Было сделано 50 680 тестов на коронавирус (78 582). Методом ПЦР – 26 131 (42 049), ИФА – 2683 (3561), экспресс-тестов – 21 866 (33 342).

На утро 24 января в Украине выявили 3 870 370 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 282 человека, выздоровели – 3 585 338.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 464 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 559);
Винницкая область – 524 (486);
Волынская – 251 (226);
Днепропетровская – 349 (411);
Донецкая – 84 (353);
Житомирская – 798 (844);
Закарпатская – 304 (370);
Запорожская – 63 (61);
Ивано-Франковская – 1765 (1704);
Киевская – 256 (376);
Кировоградская – 90 (118);
Луганская – 19 (35);
Львовская – 2036 (2170);
Николаевская – 209 (223);
Одесская – 670 (808);
Полтавская – 164 (121);
Ровенская – 394 (476);
Сумская – 856 (1469);
Тернопольская – 661 ​​(903);
Харьковская – 1019 (1193);
Херсонская – 142 (211);
Хмельницкая – 536 (958);
Черкасская – 157 (174);
Черновицкая – 837 (851);
Черниговская – 267 (344).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

В Украине началась новая волна коронавируса из-за штамма омикрон. На пике ожидается по 59 000 заболевших COVID-19 ежедневно или больше. Сегодня Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина. Бустерная вакцинация доступна всем желающим через полгода после второй дозы прививки.

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liga.net
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