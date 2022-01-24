Коронавирус. В Украине почти 13 000 заболевших за сутки

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 заболевших коронавирусом (днем ранее – 15 144). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (2036), Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Житомирской (798) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Вчера в Украине умерли 67 инфицированных (днем ранее – 86), были госпитализированы – 1836 (2774), выздоровели – 2430 (2030).

Было сделано 50 680 тестов на коронавирус (78 582). Методом ПЦР – 26 131 (42 049), ИФА – 2683 (3561), экспресс-тестов – 21 866 (33 342).

На утро 24 января в Украине выявили 3 870 370 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 282 человека, выздоровели – 3 585 338.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 464 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 559);

Винницкая область – 524 (486);

Волынская – 251 (226);

Днепропетровская – 349 (411);

Донецкая – 84 (353);

Житомирская – 798 (844);

Закарпатская – 304 (370);

Запорожская – 63 (61);

Ивано-Франковская – 1765 (1704);

Киевская – 256 (376);

Кировоградская – 90 (118);

Луганская – 19 (35);

Львовская – 2036 (2170);

Николаевская – 209 (223);

Одесская – 670 (808);

Полтавская – 164 (121);

Ровенская – 394 (476);

Сумская – 856 (1469);

Тернопольская – 661 ​​(903);

Харьковская – 1019 (1193);

Херсонская – 142 (211);

Хмельницкая – 536 (958);

Черкасская – 157 (174);

Черновицкая – 837 (851);

Черниговская – 267 (344).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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