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Украина
24 января 22, 09:35
В ООС за сутки 10 обстрелов, есть раненый
ООС
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Сепаратисты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем. Вблизи Попасной наемники два раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Новозвановки сепаратисты произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Также в окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за год погибли четыре ребенка. С начала войны на Донбассе в 2014 года зафиксировано 152 случая гибели детей, в том числе 4 за прошлый год.
    
Korrespondent
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